(Adnkronos) - Il 65% degli italiani dichiara che la propria fiducia nei media è diminuita negli ultimi cinque anni. A perdere credibilità sono soprattutto le fonti tradizionali: la fiducia nella televisione scende al 47% (-10 punti rispetto al 2025), quella nella radio al 47% (-16), nei quotidiani cartacei al 46% (-14) e in quelli online al 45% (-12). Lo rivela la ricerca “Lo stato dell'informazione in Italia. Forzature retoriche, archetipi narrativi e responsabilità sociale”, realizzata da Ipsos Doxa per la terza edizione del Brand Journalism Festival promossa da Social Reporters, che si è svolta agli IBM Studios di Milano con il patrocinio del Comune di Milano. Dopo due edizioni a Roma, il Festival è approdato nel capoluogo lombardo, centro dell'editoria, delle imprese e della comunicazione, per approfondire il ruolo e le responsabilità delle aziende, sempre più produttrici di contenuti informativi, e il rapporto tra giornalismo, comunicazione e cittadini.

“L’Architettura della Fiducia - Convergere. Costruire. Garantire” è stato il tema della giornata, che ha riunito giornalisti, editori, rappresentanti delle imprese e delle istituzioni per riflettere sulle trasformazioni del sistema informativo e sulle possibili risposte alla crescente crisi di fiducia, con un confronto dedicato alla responsabilità editoriale nell’era dell’intelligenza artificiale, alla sostenibilità del giornalismo, al rapporto con le nuove generazioni, alle sfide della disinformazione e alla difesa dello spazio informativo europeo.

Secondo la ricerca Ipsos Dpxa social media e influencer restano meno affidabili, entrambi al 24%, ma i content creator, che però restano in fondo alla classifica, recuperano quattro punti. Cresce inoltre la diffidenza verso la qualità dell'informazione: il 57% degli intervistati ritiene che le notizie siano spesso intenzionalmente distorte per sviare i cittadini, mentre il 44% dichiara di fidarsi maggiormente di fonti e opinionisti che condividono le proprie idee.

Particolarmente significativo il divario tra il modello di leadership politica desiderato dagli italiani e quello percepito nella comunicazione degli attuali esponenti. Il 39% considera la competenza la qualità più importante di un leader, ma soltanto il 14% la riconosce nel modo in cui i politici italiani si presentano agli elettori. La ricerca mette in evidenza anche la distanza tra i problemi che i cittadini considerano prioritari e i bersagli che, secondo gli intervistati, vengono maggiormente indicati dai leader politici. Tra i principali “nemici” dell'Italia, gli intervistati collocano le mafie e gli evasori fiscali (20% ciascuno), seguiti dagli stessi politici (19%).

Nella percezione dei cittadini, invece, la comunicazione politica individua soprattutto gli immigrati (31%, contro l'11% che li considera personalmente tra i principali problemi), i magistrati (19%, contro il 9%) e l'Unione europea (15%, contro il 7%). Forte anche la richiesta di un linguaggio pubblico più responsabile: per il 79% degli italiani dire la verità è più importante che convincere, mentre il 76% ritiene che un politico debba essere giudicato anche per le conseguenze delle proprie parole. I risultati sono stati al centro del confronto conclusivo sui meccanismi di costruzione del consenso e sulle responsabilità dei media, che ha visto la partecipazione di Andrea Scavo, direttore Public Affairs Ipsos Doxa, Daniele Manca, vicedirettore del Corriere della Sera, Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it, Silvia Sciorilli Borrelli, corrispondente del Financial Times da Milano, e Leonardo Donato, editore di Fortune Italia.

Il rapporto tra giovani, informazione e intelligenza artificiale è stato un altro tema centrale della giornata, con la presentazione dei risultati dell'Osservatorio GenerationShip 2026 di Changes Unipol, a cura di Kkienn Connecting People and Companies. Particolarmente significativo il rapporto delle nuove generazioni con l'intelligenza artificiale. Nella rilevazione di settembre, il 96% dei giovani dichiara di utilizzare strumenti di IA per diverse attività, tra cui la ricerca di informazioni, contro l'84% degli adulti. Tra i giovani utilizzatori, il 56% vi ricorre spesso o sempre per cercare informazioni o comprendere un argomento, rispetto al 45% degli adulti. L'intelligenza artificiale amplia le opportunità di conoscenza, ma modifica anche il rapporto con le fonti: tra i giovani che la utilizzano per informarsi, il 60% approfondisce temi che altrimenti trascurerebbe, mentre il 57% legge meno articoli o pagine web e il 56% confronta meno fonti grazie alle sintesi ottenute. La verifica delle informazioni rimane quindi una questione centrale: se il 72% dei giovani utilizzatori controlla le risposte quando deve prendere decisioni importanti, il 52% non si interroga sulla provenienza delle informazioni quando una risposta appare convincente.

Un confronto che ha coinvolto anche le imprese, sempre più presenti nella produzione e nella diffusione di contenuti informativi. In un contesto in cui, secondo Ipsos Doxa, il 65% degli italiani dichiara una diminuzione della fiducia nei media, il Festival ha approfondito il ruolo dei brand nella costruzione di un'informazione autorevole, trasparente e accessibile. Dai nuovi modelli di comunicazione aziendale alla responsabilità editoriale, il dibattito ha messo al centro la capacità delle imprese di mettere a disposizione dati, competenze e conoscenze, andando oltre la promozione dei propri prodotti e servizi e contribuendo alla qualità del dibattito pubblico, nel rispetto dell'indipendenza del giornalismo e della distinzione tra informazione e comunicazione. Il dibattito ha affrontato anche la necessità di valutare l'efficacia della comunicazione non soltanto in termini di visibilità e risultati reputazionali, ma anche per il valore conoscitivo e sociale dei contenuti prodotti, in una prospettiva di maggiore responsabilità dei brand nei confronti dei cittadini.

Alla responsabilità etica di chi comunica nell’era dell’intelligenza artificiale è stata dedicata la sessione speciale “L’Anima e l’Algoritmo: la provocazione laica di Magnifica Humanitas”, che, a partire dall’Enciclica di Papa Leone XIV, ha proposto una riflessione sul valore della parola con Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire, Federico Ferrazza, direttore di Italian Tech e Green&Blue, Stefano Arduini, direttore di Vita, e Armando Barone, Corporate Communications, External Relations & Analyst Relations Director per Italia e Grecia di Accenture.

“La ricerca presentata oggi conferma che la crisi di fiducia riguarda il modo stesso in cui produciamo, diffondiamo e condividiamo l'informazione. I cittadini chiedono competenza, verità e responsabilità, ma non basta richiamare questi valori se non siamo capaci di tradurli in azioni concrete. In questo percorso anche le imprese hanno una responsabilità importante: non soltanto comunicare e conquistare attenzione, ma mettere le proprie conoscenze e competenze al servizio della collettività, contribuendo a generare consapevolezza e capacità critica. Dobbiamo passare da un'economia dell'attenzione a un'economia della conoscenza, misurando il valore dei contenuti anche per ciò che lasciano alle persone e alla società. Il Brand Journalism Festival è nato per favorire il confronto tra giornalismo, imprese e istituzioni, ma oggi vogliamo fare un passo ulteriore nel dare continuità a questa comunità, promuovere ricerca, formazione e progetti condivisi, trasformando il confronto in impegni concreti e misurabili. Perché la fiducia non si ricostruisce soltanto con le parole, abbiamo tutti il dovere di incidere” ha dichiarato Ilario Vallifuoco, ideatore del Brand Journalism Festival e CEO di Social Reporters. Il Festival è stato sostenuto per il terzo anno consecutivo da Unipol come Main Partner, con FiberCop, IBM Italia, Ipsos Doxa, Lactalis Italia, Nestlé e Metro Italia come Premium Partner e Accenture e Gruppo Hera come Partner.