Braccio di ferro Pd-M5s su commissioni Consiglio, dem puntano al Bilancio - Notizie

Ancora una fumata nera in Consiglio regionale per la nuova composizione delle commissioni e per l'elezione dei nuovi presidenti e vice. Uno stallo che si sta allungando, da quando a fine settembre il presidente dell'Assemblea Piero Comandini ha ricevuto da tutti i gruppi le liste dei nuovi componenti dei parlamentini, al giro di boa di metà legislatura e come previsto dal regolamento.Oggi, dopo la nuova riunione dei capigruppo di maggioranza la situazione resta ancora senza soluzione, l'appuntamento è per la prossima settimana. La partita a braccio di ferro è tra Pd e M5s che attualmente hanno rispettivamente le presidenze di 4 e 2 commissioni, dopo l'accordo per far entrare anche i "piccoli" della coalizione e in particolare Avs, ora si deve rimettere mano a tutto e a complicare le cose c'è il principio di proporzionalità del peso delle forze politiche nell'emiciclo da rispettare.A essere ceduta dal partito di Elly Schlein ad Avs sarebbe la seconda (Cultura), ora in mano a Camilla Soru, che cederebbe a Diego Loi. Per la consigliera dem sarebbe invece prevista la presidenza della nascente commissione speciale sulla criminalità organizzata, prevista da un ordine nel giorno votato all'unanimità nella scorsa seduta. Da quanto emerge nello schema previsto il nodo è la presidenza della Terza commissione, Bilancio, attualmente guidata da Alessandro Solinas (M5): il Pd la vorrebbe per sé per completare la "filiera" della programmazione finanziaria, che vede già in giunta l'assessore dem Giuseppe Meloni, e a presiederla avrebbe individuato Antonio Solinas (Pd) ora a capo della Quinta, in uno scambio tra i due presidenti omonimi. In questo schema il Pd avrebbe Bilancio e Sanità e il M5s conserverebbe due commissioni, ma di peso diverso.Sullo stallo interviene immediatamente l'opposizione di centrodestra con l'attacco di...

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