(Adnkronos) - Nel 2026, Bper ha registrato ulteriori e significativi progressi in materia ambientale, sociale e di governance (Esg), ottenendo un miglioramento nei giudizi espressi da primarie agenzie internazionali di rating, quali Msci, Iss Stoxx e Sustainable Fitch. Contestualmente, è stata confermata la valutazione Corporate Standard Ethics Rating (Ser) di Bper. I riconoscimenti ottenuti confermano l’efficacia del percorso strategico intrapreso dal Gruppo, che ha integrato gli obiettivi di sostenibilità all’interno del proprio Piano Industriale.Bper ha dimostrato una gestione solida e coerente degli aspetti Esg attraverso numerosi interventi, tra cui l’adozione di un Piano per la riduzione dei consumi energetici, il sostegno alla transizione ecologica di famiglie e imprese tramite un plafond dedicato e il rafforzamento del proprio ruolo di partner strategico sui territori. A ciò si affiancano le iniziative a favore dell’inclusione sociale nelle comunità locali, la promozione della diversità e dell’inclusione all’interno dell’organizzazione e il continuo miglioramento delle pratiche di governance aziendale.

Nel dettaglio i miglioramenti e le conferme nei rating: Msci: a ottobre 2026, Bper Banca ha ottenuto un Msci Esg Rating pari a “AAA”, su una scala che va da “CCC” (laggard) a “AAA” (leader); Iss Stoxx: a settembre 2026, il Corporate Rating di BPER è migliorato da C+ a B- (su una scala da D- a A+). Inoltre, è stato ottenuto lo status "Prime" e il massimo punteggio in tutte le categorie del Quality Score; Sustainable Fitch: nel 2026 l’agenzia ha confermato l’Entity Rating di Bper Banca S.p.A. a "2" (su una scala da 5 a 1, dove 1 rappresenta il punteggio migliore) e ha incrementato il relativo Entity Score da 63 a 64; Standard Ethics: a ottobre 2026 l’agenzia Standard Ethics ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (Ser) di Bper Banca a “EEE-” (scala da “F” a “EEE”). La visione di breve e lungo periodo dell’agenzia si mantiene positiva.

“Gli ulteriori miglioramenti conseguiti nei principali rating Esg confermano la solidità del percorso che abbiamo intrapreso e la crescente integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e nelle decisioni strategiche del Gruppo”, ha dichiarato Simone Marcucci, Chief Financial Officer di Bper. “Questi riconoscimenti rappresentano uno stimolo a proseguire con determinazione nel nostro impegno, creano valore sostenibile per tutti gli stakeholder e contribuiscono allo sviluppo dei territori in cui operiamo, coniugando crescita, responsabilità e solidità finanziaria”, conclude Marcucci