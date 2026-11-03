(Adnkronos) - "Noi abbiamo un grande problema: è la crisi climatica che è una grande questione di sicurezza globale e quindi nazionale, perché quando i terreni agricoli si desertificano a causa della siccità e quindi diminuiscono le produzioni e i prodotti dell'ortofrutta cominciano a costare il 200-400% in più rispetto agli anni precedenti, c'è un problema drammatico insieme agli eventi meteo estremi che determinano danni importanti. Quindi questo è un elemento prioritario insieme alla politica energetica. Per noi, l'obiettivo principale è fare in modo che le rinnovabili facciano il prezzo marginale, abbassare il costo dell'energia. E questo sarà una risposta alle famiglie che sono sempre di più in povertà energetica, alle piccole e medie imprese e alle imprese in generale che pagano l'energia tra le più alte, anzi la più alta d'Europa". Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, durante la diretta trasmessa dall’Adnkronos da Ecomondo, indicando i temi prioritari che potrebbero essere nella proposta del centrosinistra in materia di transizione.

La manovra? "Va riscritta, va fatta una manovra più giusta socialmente e che dica anche basta alle armi, perché mentre toglie i soldi alle pensioni trovano decine di miliardi di euro per le armi", rimarca Bonelli.