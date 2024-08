Bonarcado, l'Asl chiarisce: "L'ambulatorio non era nostro"

La Asl 5 di Oristano solo dall’inizio del 2023 ha potuto prendere in carico diverse strutture sanitarie, fra le quali l’ambulatorio di Bonarcado, prima di proprietà di un’altra azienda sanitaria regionale. Dunque prima l’Azienda sanitaria locale era impossibilitata a programmare qualsiasi intervento di sistemazione di queste stesse strutture. A chiarirlo è il direttore generale della Asl 5, il dottor Angelo Maria Serusi. “Nell’ambulatorio di Bonarcado, grazie al nostro ufficio tecnico, abbiamo sistemato il tetto, dove erano presenti delle infiltrazioni, ritinteggiato la struttura, rifatto l’impianto elettrico e predisposto le canaline per l’impianto di condizionamento. Il tutto peraltro già a conoscenza della dottoressa Mele, sia nella sua veste attuale di sindaco, che in qualità di ex consigliere regionale. Quindi al corrente dell’impegno di questa direzione generale, teso ogni giorno a recuperare i gap di pianificazione strategica ereditati rispetto a situazioni sicuramente da migliorare e colmare nel breve e medio periodo nell’ottica di una seria programmazione complessiva, che riguarda tutto il nostro patrimonio immobiliare e non solo quello di Bonarcado”, afferma Serusi.

