Bolzano, bimbo di 3 anni cade dalla finestra al terzo piano: è grave

(Adnkronos) - Un bambino di tre anni è precipitato dalla finestra al terzo piano di una palazzina in via Bassano del Grappa a Bolzano. Soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale a Bolzano in codice rosso: ha riportato diverse fratture ma non è in pericolo di vita.

Il bimbo, da una prima ricostruzione, che era in casa con alcuni familiari è salito su una sedia vicina alla finestra e si è arrampicato su un termosifone per sporgersi dalla finestra dove è poi precipitato. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto i carabinieri della compagnia di Bolzano.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie