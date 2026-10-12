Bologna-Rimini, ritardi fino a due ore sulla linea ferroviaria dopo l'investimento di una persona
(Adnkronos) - Sulla linea Bologna-Rimini, la circolazione ferroviaria - precedentemente sospesa - è fortemente rallentata per l'investimento di una persona da parte di un treno in prossimità di Gambettola. Si registrano ritardi fino a 120 minuti, variazioni e cancellazioni. Lo comunica Rfi.
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