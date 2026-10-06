Boccia paralimpica, a Olbia in gara verso Los Angeles 2028 - Notizie

Ventidue Paesi e oltre duecento partecipanti, tra cui 77 atleti e atlete, si sfideranno al PalaGeovillage di Olbia nella tappa internazionale di boccia paralimpica propedeutica ai Giochi di Los Angeles 2028, traguardo degli azzurri.L'evento, organizzato da World Boccia e dalla Federazione italiana bocce (Fib), si tiene in Gallura per il quinto anno.Gli accreditamenti si aprono il 12 ottobre. La cerimonia inaugurale è in programma il 13 alle 18.30, le gare partono dal 14 e la manifestazione si chiude il 19 con le premiazioni. In pedana Argentina, Australia, Austria, Canada, Colombia, Corea, Finlandia, Gran Bretagna, Grecia, India, Israele, Isole Faroer, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Singapore, Spagna, Slovacchia, Stati Uniti, Ucraina e Ungheria. Si gareggia nell'individuale (categorie BC1, BC2, BC3 e BC4), nelle coppie BC3 e BC4 e nelle squadre BC1-BC2.La giuria è presieduta dallo spagnolo José Luis Sirera. Ne fanno parte anche gli arbitri sardi Diletta Sanna (Budoni), Francesca Pasella (Olbia) e Damiano Tuveri (Cagliari). I team leader azzurri sono Riccarda Ambrosi e Paola Paluselli. Puntano al pass per gli Stati Uniti Gabriele Zendron (15 al mondo), Giuseppe Rollo (20), Michela Maria Favini (29), Riccardo Zanella (43) e Claudia Targa (51)."Grazie per aver scelto questa sede per presentare l'evento, per noi è motivo di orgoglio poterlo supportare", ha detto l'assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu. "È una grandissima occasione di inclusione per tutto il territorio, non solo Olbia", ha sottolineato l'assessora allo Sport del Comune di Olbia, Elena Casu.Per il presidente nazionale della Fib, Roberto Favre, quello di Olbia è "un grande evento internazionale" e "il risultato del percorso che sta facendo la nostra federazione". "Una manifestazione di questa portata non si racchiude in un palazzetto, vogliamo che appartenga...

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