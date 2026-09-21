(Adnkronos) - Circa 3 milioni e 200mila euro e orologi di lusso nascosti nelle intercapedini murate e sotto il piano doccia. E' quanto hanno trovato e sequestrato i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e delle Sezioni Operative delle Compagnie di Caivano e Casoria nell'ambito di una inchiesta della procura di Napoli che ha portato a 34 arresti. Di queste, 23 persone sono state sottoposte alla misura della custodia cautelare in carcere.

In un video, diffuso dall'Arma si vedono i militari rompere il pavimento ed estrarre i mazzetti di banconote da 50 euro, riversandoli poi in alcuni secchi. I reati per cui si procede sono associazione di tipo mafioso, nonché di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di droga ai fini dello spaccio, detenzione e porto d'armi, estorsioni e delitti aggravati dal metodo mafioso.