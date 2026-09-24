Bitonto, cadavere di un uomo abbandonato sulla rampa d'accesso del pronto soccorso
(Adnkronos) - Il cadavere di un uomo di 32 anni di Bitonto, in provincia di Bari, è stato abbandonato questa mattina sulla rampa di accesso al pronto soccorso dell'ospedale della stessa città alle porte del capoluogo. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato.
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