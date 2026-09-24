(Adnkronos) - Dopo aver trionfato nelle ultime due edizioni, l’Italia cerca il tris alle Final 8 di Billie Jean King Cup. La squadra azzurra si trova a Shenzen in Cina per difendere il proprio titolo. Oggi, giovedì 24 settembre, le azzurre affrontano le padrone di casa della Cina nell'ultimo quarto di finale della competizione a squadre più importante del mondo. L'Italia, guidata da Tathiana Garbin, si affida a Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Sara Errani e Tyra Grant. La Cina, capitanata da Zheng Jie, schiera Zheng Qinwen, Wang Xiyu, Zhang Shuai, Guo Hanyu e Jiang Xinyu.

Il match tra Italia e Cina, valido per i quarti di finale di Billie Jean King Cup, in programma oggi giovedì 24 settembre, si disputerà a partire dalle 11, quando inizierà il primo singolare, a seguire il secondo singolare e in chiusura il doppio.

Italia-Cina sarà visibile in diretta su Super Tennis e in streaming su Super Tennis + e sul sito di Super Tennis.