“Bibliotecari per un giorno”, ad Ales un progetto con i bambini

Il progetto è stato accolto con entusiasmo. “Abbiamo già avuto tre bibliotecari per un giorno e abbiamo altre dieci prenotazioni”, ha commentato Minnei. “I ragazzi prendono il loro compito molto seriamente e i lettori più appassionati ci danno consigli per i nuovi acquisti”.

“Il progetto è rivolto ai bambini della scuola primaria, dai 6 ai 10 anni. La scelta del sabato non è casuale: in quelle mattinate non sono impegnati con la scuola”, ha spiegato la bibliotecaria Rita Minnei, che gestisce la “Peppinetto Boy” con Marianna Murroni. “È un’iniziativa già messa in campo da altre biblioteche e abbiamo deciso di abbracciarla per far avvicinare i più piccoli alla biblioteca e alla lettura”.

Il sogno di tanti accaniti lettori diventa realtà per i bimbi di Ales: alla biblioteca comunale “Peppinetto Boy” da qualche settimana capita di trovare il “Bibliotecario per un giorno”. Dal 16 dicembre, il sabato mattina, è possibile trovare al fianco del personale un giovanissimo assistente.

Gli impegni di un bibliotecario sono tanti. “I bambini toccano con mano le attività di gestione della biblioteca, come per esempio i programmi di prestito, la restituzione di un libro e la sua catalogazione. Con i nuovi arrivi, potranno inoltre vedere come si effettua l’inventario”, ha illustrato Minnei. “Si approcciano alle procedure con tanto entusiasmo e acquisiscono subito dimestichezza”.

“Siamo molto soddisfatte del successo del progetto: anche i parenti dei bibliotecari per un giorno si avvicinano alla biblioteca e la visitano accompagnati dai piccoli. È dunque un modo per attirare delle persone che non passavano da tempo o che possono scoprirla per la prima volta”, ha concluso Minnei. “ In estate, con l’arrivo delle vacanze, contiamo di estendere il progetto anche ai ragazzi delle scuole medie”.

Giovedì, 4 gennaio 2024