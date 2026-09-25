Bernini su Infermieristica: "Con nuovi percorsi clinici offriamo a ragazzi più opportunità"
(Adnkronos) - "L'alto numero di studenti iscritti ai test di ingresso per i tre nuovi percorsi clinici specialistici della laurea magistrale in Scienze infermieristiche dimostra che ampliare l'offerta formativa delle professioni sanitarie era una scelta giusta e attesa. Con i nuovi percorsi clinici specialistici, così come con il semestre aperto di Medicina, stiamo ampliando le possibilità di scelta e offrendo ai ragazzi più opportunità per costruire il proprio percorso nella sanità. Sono numeri che ci confermano che la direzione è giusta". Così il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, interviene sul 'boom di richieste' per le iscrizioni ai test di ingresso per i 3 nuovi percorsi clinici specialistici della laurea magistrale in Scienze infermieristiche, come certificato dalla Fnopi, la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.
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