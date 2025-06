(Adnkronos) - Stasera, giovedì 12 giugno, Mediaset, in occasione del secondo anniversario dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, rende omaggio al suo fondatore con lo speciale, 'Caro Presidente, il tempo vola', in onda alle 20.40 in simulcast su Canale 5, Italia 1, Retequattro e Tgcom24.

Il racconto, firmato da Toni Capuozzo con la regia di Roberto Burchielli, ripercorre la vita del Cavaliere con uno sguardo personale e rispettoso su una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia dell’Italia contemporanea.

Lo speciale, attraverso immagini, testimonianze e pensieri, attraversa i due anni trascorsi senza di lui, immaginando cosa avrebbe pensato o detto sui principali fatti che hanno segnato la politica e l’attualità del Paese.

Il racconto si apre e si chiude con un abbraccio tra Toni Capuozzo e Pier Silvio Berlusconi: il primo, il 14 giugno 2023, giorno dei funerali di Silvio Berlusconi, allo Studio 20 di Cologno Monzese. Il secondo, l’11 giugno 2025, durante il momento di ricordo organizzato al Campus Mediaset con tutti i dipendenti e collaboratori dell’Azienda.

Due momenti distanti ma uniti dal medesimo sentimento: il ricordo ancora vivo di Silvio Berlusconi, nella memoria di chi gli è stato vicino e nella storia del Paese.