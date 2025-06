(Adnkronos) - Femminicidio a Cene, nella Valle Seriana, in provincia di Bergamo. A quanto si apprende oggi, giovedì 5 giugno, un 55enne ha sparato a sua moglie, uccidendola. L'uomo si è poi tolto la vita, sparandosi a propria volta. Il delitto, sempre secondo le prime informazioni, si sarebbe consumato in casa ma non sono noti al momento né la precisa dinamica dell'omicidio-suicidio.

La coppia aveva due figli, uno maggiorenne, di 19 anni, e un altro minorenne. A chiamare i militari sarebbe stato proprio uno di loro. I carabinieri, coordinati dal pm di turno, sono al lavoro nell'appartamento della coppia per cercare di individuare elementi utili a capire il movente.