Benvenuto Vermentino, sei giorni dedicati alle eccellenze vitivinicole dell'Isola - Notizie

Per una settimana, dal 5 al 10 ottobre, la città di Olbia si trasforma nel centro propulsore dell'enologia e della cultura ospitando la 12/a edizione di "Benvenuto Vermentino", manifestazione ideata e realizzata dalla Camera di Commercio del Nord Sardegna e dall'Azienda Speciale Promocamera, che nasce con l'obiettivo primario di promuovere il vermentino e i suoi territori d'origine, favorendone la commercializzazione e incentivando il turismo esperienziale.Sei le giornate interamente dedicate alle eccellenze vitivinicole dell'Isola, tra masterclass, convegni, artigianato artistico e la finale del Premio nazionale enoletterario.Contestualmente, gli appassionati potranno partecipare alle "Esperienze in Cantina", guidate direttamente dai produttori, mentre il Museo Archeologico accoglierà la mostra di artigianato artistico, in programma dall'8 all'11 ottobre e le degustazione tecniche guidate curate dai sommelier dell'Ais.Grazie poi a "Vermentino a Tavola", gli hotel, i ristoranti e i bar locali proporranno menù coordinati e aperitivi a tema. Un ricco programma declinerà il nobile vitigno attraverso un dialogo costante tra territorio, innovazione tecnologica, enogastronomia ed espressione artistica, con momenti di approfondimento tecnico-scientifico. Mercoledì 8 ottobre il museo archeologico ospiterà il convegno "Il Sughero sardo eccellenza mondiale" per fare il punto sulla salute della filiera e nel pomeriggio si terrà l'incontro "Il Vermentino tra passato e futuro", nella cornice del Pozzo Sacro di Sa Testa, affronterà i temi della gestione intelligente e sostenibile delle risorse idriche nei vigneti.Le giornate conclusive vedranno giovedì 9 ottobre lo spettacolo "Benvenuto Vermentino...Show" e la dinamica "Vermentino Shopping Night" mentre sabato 10 il centro storico ospiterà il percorso enogastronomico con le migliori etichette di Sardegna, Liguria e Toscana, in concomitanza con la finale della 10/a edizione del Premio enoletterario, che sarà presentata dall'attrice e scrittrice Clizia Fornasier.Riproduzione riservata ©...

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