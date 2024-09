Baressa, una proposta di legge per la filiera della mandorla

Baressa, paese del mandorlo nell’isola, lancerà la nuova proposta di legge regionale per la valorizzazione della filiera della mandorla durante la trentunesima edizione della sagra dedicata a questo frutto, che ancora cresce rigoglioso nei campi del territorio. Sarà uno dei momenti clou di una manifestazione, che sabato 7 e domenica 8 settembre si svilupperà sul canovaccio di un programma oramai consolidato negli anni, ma con qualche novità: Come una valorizzazione più puntuale delle risorse umane del paese e della zona, ma anche la vestizione dei gruppi folk e delle maschere in mezzo al pubblico. La regia è del Comune e della “Primore design e comunicazione”, diretta da Anna Pitzalis con il sostegno della Pro loco locale e del Consorzio Due Giare. “Un programma ricco e di cui andiamo davvero fieri”, ha esordito il sindaco Mauro Cau. Sabato 7 settembre dalle ore 10:30 alle 13 il Centro Pilota del Mandorlo ospiterà il convegno dal tema “Proposta e prospettive della filiera del mandorlo in Sardegna”. Il primo cittadino e il suo vice, Mirko Pisu, hanno

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie