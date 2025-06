(Adnkronos) - Barbara D'Urso non torna, almeno per il momento, in Rai. A quanto apprende l'Adnkronos, la conduttrice non sarebbe presente nei palinsesti presentati oggi nell'incontro aziendale in corso con i consiglieri di amministrazione, propedeutico alla presentazione ufficiale dell'offerta Rai in programma per il 27 giugno a Napoli.