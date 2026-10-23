(Adnkronos) - Barbara De Rossi è ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, su Rai 1 nella puntata in onda sabato 24 ottobre dalle 17.05. Nel corso della puntata l’attrice racconta la propria esperienza di maltrattamenti all’interno di una relazione tossica e riflette sui meccanismi della manipolazione, spiegando come il suo impegno contro la violenza sulle donne non l’abbia messa al riparo dal trovarsi coinvolta in prima persona. Quando Nunzia De Girolamo le domanda se abbia vissuto un amore tossico, Barbara De Rossi risponde: "Sì, io ho vissuto un amore tossico tanti anni fa, ne sono uscita a fatica, è stata un’esperienza della mia vita molto dura, difficile".

L’attrice ricorda il suo impegno iniziato molto prima che questi temi trovassero spazio in televisione: "Io mi occupo di maltrattamenti e di violenza contro le donne dall’89, da quando ancora non c’erano le trasmissioni". Racconta il lavoro di un’associazione attiva nel comprendere le dinamiche della violenza, sottolineando come quella consapevolezza non sia bastata a proteggerla. De Rossi si sofferma sul coinvolgimento affettivo e sulla capacità di manipolare di alcuni partner: "Le persone si innamorano, e si innamorano magari delle persone sbagliate, o di persone che sanno manipolare". Persone capaci di individuare e sfruttare la disponibilità dell’altro, scegliendo, nelle parole dell’attrice, "le persone che sono magari più… non fragili, non deboli, anzi, le persone più generose". È in questo contesto che richiama la convinzione di poter salvare o cambiare il proprio compagno: "Quelle che hanno un grande senso della Croce Rossa, non so come dirti, lo cambierò, ti aiuto, sono qua".

L’intervista affronta anche il rapporto con il padre e un’adolescenza segnata dalla gelosia degli uomini di casa: "Io avevo papà e due fratelli maschi molto gelosi, quindi a me era permesso uscire la domenica pomeriggio con i miei fratelli". Poi racconta:"Quando è cominciato a crescere il seno io ho finito di uscire di casa".