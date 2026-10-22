(Adnkronos) - Continuano a migliorare le condizione di Davide Iacopini, l'attore ricoverato all'Ao San Camillo-Forlanini di Roma dopo l'incidente in monopattino causato da una minicar, ma è sempre in Terapia intensiva. Lo apprende l'Adnkronos Salute. Un miglioramento graduale dopo la riduzione della sedazione finalizzata al risveglio dell'attore, vittima di una aggressione nel quartiere Monteverde la sera del 5 ottobre, e i due interventi neurochirurgici a cui è stato sottoposto. La prognosi rimane riservata.