(Adnkronos) - Evitare l'esposizione agli schermi nei primi 3 anni di vita e dare alle famiglie gli strumenti per compiere scelte consapevoli, fin dalla gravidanza. Con questo obiettivo Terre des Hommes Italia e Sip - Società italiana di pediatria lanciano oggi l'appello 'Bambini 0-3 anni: la salute prima degli schermi', per chiedere al Parlamento di approvare il disegno di legge 1949 'Disposizioni per la regolamentazione dell'esposizione ai dispositivi digitali nei bambini e nelle bambine da zero a tre anni a tutela del loro sviluppo neurocognitivo, fisico e relazionale e per la promozione di un graduale accesso al loro utilizzo durante la minore età'. Il disegno di legge è stato presentato lo scorso luglio al Senato, sostenuto da parlamentari di tutte le forze politiche. L'appello per chiederne una veloce approvazione da parte del Parlamento è stato lanciato questa mattina al Circolo della Stampa di Milano dalla senatrice dem Simona Malpezzi, prima firmataria del Ddl, da Rino Agostiniani, presidente della Sip, Federica Giannotta, responsabile Advocacy e Progetti Italia di Fondazione Terre des Hommes Italia Ets, e Marisa Marraffino, avvocata e consulente di Terre des Hommes specializzata in diritto minorile e informatico.

L'appello - informa una nota - ribadisce che, nei primi 3 anni di vita, relazioni, gioco e movimento sono essenziali per lo sviluppo. Attraverso il contatto, le parole e l'interazione con gli adulti, bambini e bambine imparano a conoscere sé stessi e il mondo. L'esposizione precoce a smartphone, tablet e altri dispositivi digitali può interferire con questo percorso: le evidenze scientifiche richiamate dalla Società italiana di pediatria segnalano rischi per lo sviluppo del linguaggio, le capacità attentive, la regolazione delle emozioni, il sonno e la qualità della relazione tra adulto e bambino. Ma proteggere i più piccoli significa anche sostenere chi si prende cura di loro, senza colpevolizzare i genitori. Le famiglie hanno bisogno di informazioni chiare, indicazioni coerenti e un sostegno accessibile, per evitare che gli schermi diventino una risposta abituale al pianto, alla noia o al bisogno di attenzione. Per questo l'appello chiede di coinvolgere l'intera rete dei servizi sanitari, educativi e sociali, dai corsi di accompagnamento alla nascita ai consultori, dai pediatri ai nidi.

Cinque le richieste al centro dell'appello: 1) Linee guida nazionali per evitare l'esposizione ai dispositivi digitali sotto i 36 mesi e accompagnare, nelle età successive, un accesso graduale e consapevole, adeguato alle diverse fasi della crescita; 2) Informazione e sostegno alle famiglie fin dalla gravidanza, attraverso corsi di accompagnamento alla nascita, punti nascita, consultori e pediatri; 3) Nidi e servizi per la fascia 0-3 senza dispositivi digitali nelle attività educative, mettendo al centro relazione, gioco libero, movimento e sviluppo del linguaggio; 4) Formazione specifica per i professionisti sanitari, educativi e sociali, affinché possano riconoscere precocemente le situazioni di rischio e offrire alle famiglie indicazioni condivise e fondate sulle evidenze scientifiche; 5) Risorse adeguate e monitoraggio costante dell'attuazione della legge, per rendere effettivi gli interventi, promuovere la ricerca e aggiornare le indicazioni in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecnologie.

Il disegno di legge - prosegue la nota - prevede inoltre un Tavolo tecnico nazionale permanente per la salute digitale dei minori, incaricato di monitorarne l'attuazione e proporre l'aggiornamento delle linee guida: uno strumento per dare continuità agli interventi e mantenere un saldo riferimento alle conoscenze scientifiche. Attraverso questo appello, Terre des Hommes Italia e Società italiana di pediatria chiedono di portare a compimento il percorso avviato in Parlamento. Proteggere lo sviluppo dei bambini e delle bambine e sostenere le famiglie è una responsabilità collettiva che va tradotta in misure concrete.

"Questo disegno di legge è un ottimo strumento per iniziare i genitori, accompagnandoli, ad una vera consapevolezza digitale. È finalmente un aiuto per spiegare ai genitori come muoversi e dove fermarsi in questo mondo iperconnesso. Mettendo al centro il bene dei bambini", dichiara la senatrice Malpezzi.

"I primi 3 anni di vita sono una fase cruciale per lo sviluppo del cervello. È attraverso le relazioni, il gioco, il movimento e il contatto con gli adulti che i bambini costruiscono le basi delle proprie capacità cognitive, emotive e relazionali - afferma Agostiniani - Gli schermi non possono sostituire queste esperienze e, se introdotti troppo precocemente, rischiano di sottrarre tempo a ciò di cui i bambini hanno realmente bisogno per crescere. Il disegno di legge 1949 rappresenta un passo importante perché non ha solo un approccio proibitivo, ma punta a sostenere le famiglie con informazioni e indicazioni condivise. Proteggere lo sviluppo dei più piccoli non può essere lasciato soltanto alla responsabilità dei genitori: deve diventare una priorità di salute pubblica". Conclude Giannotta: "Per Terre des Hommes la salute e la protezione dei bambini e delle bambine sono sempre la priorità, e questa proposta di legge vuole essere un contributo concreto alla creazione di una rivoluzione culturale utile a creare un sistema di prevenzione più reattivo, qualificato e ancora una volta innovativo. L'appello lanciato oggi, vuole tenere accesi i riflettori sull'iter parlamentare che speriamo porti in tempi brevi all'approvazione del Ddl 1949, perché la salute dei nostri bambini e bambine non può aspettare".