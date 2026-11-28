(Adnkronos) - Alberto Matano prova a riportare il sereno tra Barbara d'Urso e Simona Ventura, ma fallisce. A Ballando con le stelle questa sera, sabato 28 novembre, le due colleghe hanno provato a confrontarsi senza, tuttavia, arrivare a una soluzione. Il giurato, dopo quanto accaduto in settimana, ha chiesto a Milly Carlucci di fermare la gara per un confronto necessario "tra le due signore della televisione" dopo lo scontro acceso che si è consumato sui social.

Matano fa riferimento alla scorsa settimana, quando dopo la puntata Barbara d'Urso si è sfogata sui social e Simona Ventura ha risposto con un video nel quale parlava del rapporto che si è incrinato dopo quello che è accaduto all'interno del programma. A prendere subito parola è Ventura: "Io non ho problemi a fare pace con lei, penso che Barbara sia una grande professionista e una persona da rivalutare nel mondo della televisione". Esortata a rispondere, d'Urso spiega: "Credo che questa trasmissione sia altro, penso che i telespettatori vogliono vedere la danza e i concorrenti, non le polemiche. Io sono serena e non ho litigato con nessuno, io non ho problemi con Simona e mi sono sentita messa in ridicolo, ogni settimana". Ventura blocca subito la giurata e replica: "Messa in ridicolo? No. Credo di non aver ammazzato nessuno, credo che il divertimento ci deve essere. Nessun rancore da parte mia, vedo che tu ancora ce l'hai nei miei confronti".

"La cosa bella nella vita - aggiunge d'Urso - è che ognuno ha il proprio punto di vista, io credo che la mia sensibilità sia stata toccata con un alcune battute che non mi sono piaciute. La gente a casa non vuole questo", sostiene la giurata. Di parere diverso è Matano: "La gente vuole anche questo, perché se c'è qualcosa di molto grave che avvenuto fuori le telecamere è giusto condividerlo con chi ci segue. Non possiamo essere ipocriti".

Barbara d'Urso rimane del suo parere: "Voglio evitare di continuare questa storia, possiamo solo vedere ballare questi concorrenti?". Conclude Ventura con una frecciata: "Io sono sempre aperta a fare pace con te, io le cose le dico in televisione e in faccia e tu le cose le dici dietro, ed è diverso".