(Adnkronos) - Noemi Bocchi e Giovanni Pernice vincono la sesta puntata di Ballando con le Stelle in onda stasera, sabato 8 novembre, su Rai1. La coppia ha conquistato 20 punti che verranno sommati ai voti della giuria della prossima puntata. Al secondo posto della classifica generale Manuela Moreno e Carlo Aloia. Terza piazza per Riccardo Rossi e Elisa Terrasi.

I voti della giuria, nella serata caratterizzata dallo stop di Ornella Muti per infortunio (cosa è successo), si sono sommati a quelli del tesoretto. Francesca Fialdini ha assegnato la sua parte a Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. Simona Ventura ha premiato Manuela Moreno e Carlo Aloia. Rossella Erra, invece, ha deciso di donare il bottino a Riccardo Rossi e Elisa Terrasi.

Dopo la classifica generale, sono finite al ballottaggio la coppia formata da Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina e quella di Andy Diaz e Gioia Giovanatti. Jimmy Ghione ha ottenuto il 25% dei voti, Andy Diaz invece il 75%. Per Jimmy Ghione, tuttavia, è stata usata una wild card: il concorrente è stato dunque salvato e la prossima settimana tornerà in pista con un malus di 20 punti.

La classifica (prima dei voti social)

1. Noemi Bocchi e Giovanni Pernice - 65 punti

2. Manuela Moreno e Carlo Aloia - 60 punti

3. Riccardo Rossi e Elisa Terrasi - 57 punti

4. Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina - 54 punti

5. Monica Guerritore e Luca Urso - 48 punti

6. Anna Safroncik e Edoardo Lini - 47 punti

7. Alessandro Matri e Giada Lini - 46 punti

8. Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti - 44 punti

9. Alberto Ravagnani e Erika Martinelli - 38 punti

10. Andy Diaz e Gioia Giovanatti - 36 punti

11. Ornella Muti e Pasquale La Rocca - 30 punti.