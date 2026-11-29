(Adnkronos) - "Questo per me è sminuire il proprio ruolo e non è bello da vedere". Così Francesca Fialdini replica sui social alle polemiche nate dopo il suo attacco nei confronti di Noemi Bocchi, quando ieri a 'Ballando con le stelle' ha accusato la concorrente di "stare zitta" difendendo le parole e il voto espresso da Guillermo Mariotto sulla performance con Giovanni Pernice.

Le parole della conduttrice fanno riferimento, in particolare, alla fine del confronto incrociato andato in scena ieri sera quando Matteo Addino, tribuno del popolo, ha detto: "Non capisco perché viene sempre messo in discussione Giovanni e mai Noemi" e Francesca Fialdini ha risposto senza peli sulla lingua: "Perché lui parla e lei è muta, sta zitta". Un commento che non è piaciuto a Noemi Bocchi: "Quando c'è da rispondere, rispondo, non siamo al mercato e non sono mica un cane che non risponde".

Il confronto è diventato virale sui social e gli utenti hanno criticato l'atteggiamento e le parole che Fialdini ha rivolto alla concorrete e al suo ex maestro di ballo: "Le è caduta la maschera", "Non è così dolce come vuole farci credere", si legge su X. Fialdini, per riportare l'armonia con la coppia, ha assegnato a Bocchi la sua parte di tesoretto, contribuendo alla loro vittoria della puntata. Ma questo non è stato sufficiente a convincere i telespettatori e a placare le polemiche. Oggi, Fialdini, spinta dai commenti che ha ricevuto sui social, è intervenuta per chiarire quanto accaduto ieri sera: "Questa narrazione passiva per cui le donne stanno al loro posto e non tirano fuori con argomentazioni cosa fanno e come lo fanno dovrebbe essere superata. Non siamo ancelle siamo persone con facoltà e talenti anche sorprendenti", ha esordito la conduttrice di 'Da... noi a ruota libera'.

E riguardo alle parole dette a Bocchi, Fialdini spiega: "A Noemi ho detto che è una fuoriclasse, che lei e Pernice sono destinati alla vittoria e che è ora di entrare in pista libera dalla paura, ma a difendere il lavoro è stato solo lui. Questo per me è sminuire il proprio ruolo e non è bello da vedere. Sappiamo tutti che ha grande determinazione, tenacia e talento, perché rimanere a guardare senza pronunciare una parola? Capisco che parlare del brillocco vi fa venire la lacrimuccia ma stare dalla parte delle donne è proprio tirarle fuori da un ruolo prestabilito!", dice in conclusione Fialdini. Un commento che sembrerebbe una frecciata alle parole di Giovanni Pernice, che durante il confronto ha tirato in ballo la "solidarietà tra donne", ma non ha fatto in tempo a concludere la frase che è stato subito fermato proprio da Francesca Fialdini: "Non facciamo questa manipolazione, perché è brutta e sciocca", ha detto Fialdini in puntata.