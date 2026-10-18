(Adnkronos) - Ornella Muti e Pasquale La Rocca hanno vinto la terza puntata di Ballando con le Stelle in onda stasera, sabato 17 ottobre, su Rai1. La coppia ha conquistato 20 punti che verranno sommati ai voti della giuria della prossima puntata. Al secondo posto della classifica generale c'è la coppia formata da Andy Diaz e Gioia Giovanatti, a chiudere il podio Alberto Ravagnani e Erika Martinelli.

I voti della giuria si sono sommati a quelli del tesoretto, diviso in tre. Francesca Fialdini ha assegnato la sua parte ad Andy Diaz e Gioia Giovanatti, che dal quarto posto sono passati al secondo con 74 punti. Simona Ventura lo ha invece assegnato a Ornella Muti e Pasquale La Rocca, che dal secondo posto si sono piazzati al primo posto con 78 punti. Rossella Erra, invece, ha deciso di darlo a Alberto Ravagnani e Erika Martinelli, ottenendo così il terzo posto con 72 punti. Per il momento sono tutti salvi: nessun ballottaggio o eliminazione durante la puntata. Tutte le coppie di Ballando con le stelle torneranno in pista sabato prossimo per la quarta puntata dello show.

1. Ornella Muti e Pasquale La Rocca - 78 punti

2. Andy Diaz e Gioia Giovanatti - 74 punti

3. Alberto Ravagnani e Erika Martinelli - 72 punti

4. Monica Guerritore e Luca Urso - 62 punti

5. Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti - 46 punti

6. Manuela Moreno e Carlo Aloia - 44 punti

7. Noemi Bocchi e Giovanni Pernice - 42 punti

8. Alessandro Matri e Giada Lini - 38 punti

9. Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli - 28 punti

10. Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina - 25 punti

11. Riccardo Rossi e Elisa Terrasi - 22 punti

11. Anna Safroncik e Edoardo Lini - 22 punti

13. Massimo Ghini e Valentina Fiorini - 19 punti.