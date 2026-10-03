(Adnkronos) - Si apre il sipario sulla nuova edizione di Ballando con le stelle. Stasera, sabato 3 ottobre, torna su Rai1 il dance show condotto, come sempre, da Milly Carlucci, giunto alla sua ventunesima edizione. Una stagione che promette di presentarsi al pubblico, ormai affezionato, con una veste totalmente rinnovata.

A partire dalla giuria, dove dopo dieci anni lascia il posto Selvaggia Lucarelli, una delle protagoniste che ha contribuito a rendere Ballando con le stelle uno show capace di andare oltre il ballo, creando un mix perfetto tra intrattenimento e polemiche. Al suo posto, insieme all'addio di Fabio Canino, arrivano Barbara d’Urso e da Alberto Matano, mentre restano confermati Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.

La presenza di Barbara d’Urso, che lo scorso anno aveva partecipato al programma come concorrente, è stata confermata soltanto pochi giorni fa dopo settimane di indiscrezioni e sospetti. La conduttrice, però, è solo una delle tante novità di questa edizione: oltre ai nuovi volti in giuria, infatti, sono state annunciate nuove presenze nel tesoretto, nuovi maestri di ballo e anche un nuovo studio. Per la prima volta, infatti, Ballando con le stelle sarà trasmesso in diretta dallo studio 'Pippo Baudo' di Saxa Rubra.

Tra le assenze di questa edizione spicca anche quella di Paolo Belli, che per anni ha affiancato Milly Carlucci dalla Sala delle Stelle e che lo scorso anno aveva partecipato al programma come concorrente. Il cantautore, rimasto coinvolto in un incidente in bicicletta lo scorso luglio, ha scelto di prendersi una pausa dalla televisione. Belli sarà comunque presente, seppur dietro le quinte, in attesa di tornare in televisione. A sostituirlo temporaneamente sarà il maestro di ballo Simone Di Pasquale.

Cariche più che mai le due nuove protagoniste del tesoretto. Dopo anni in mano ad Alberto Matano, il ruolo passa nelle mani di Francesca Fialdini e Simona Ventura. Ma da quest'anno il premio speciale verrà diviso in tre, dal bordo pista infatti arria Rossella Erra che condividerà il ruolo con le due conduttrici. Restano invariati i 'Tribuni del popolo', ovvero Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, le tre voci che commenteranno le esibizioni dei finalisti.

Altra novità sarà il voto online sulla piattaforma di RaiPlay - per la prima volta nella storia della Rai - a disposizione del pubblico, insieme al 'classico' voto via social. Il giudizio finale, infatti, spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle.

La prima ballerina per una notte sarà Federica Sciarelli, la giornalista indosserà le scarpe da ballo e si lascerà guidare dalla musica e dal suo maestro Chiquito, mettendosi alla prova in un ruolo totalmente nuovo.

Le coppie protagoniste:

• Aurora Ramazzotti – Nikita Perotti;

• Manuela Moreno – Carlo Aloia;

• Noemi Bocchi – Giovanni Pernice;

• Alessandro Matri – Giada Lini;

• Massimo Ghini – Valentina Fiorini;

• Andy Diaz – Gioia Giovanatti;

• Jimmy Ghione – Anastasia Kuzmina;

• Anna Safroncik – Leonardo Lini;

• Alberto Ravagnani – Erika Martinelli;

• Monica Guerritore – Luca Urso;

• Riccardo Rossi – Elisa Terrasi;

• Eugenio Finardi – Rebecca Gabrielli;

• Ornella Muti – Pasquale La Rocca.