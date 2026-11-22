(Adnkronos) - Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti vincono l'ottava puntata di Ballando con le Stelle in onda stasera, sabato 21 novembre, su Rai1. La coppia, dopo aver ottenuto la standing ovation da parte della giuria e del pubblico, ha conquistato 20 punti che verranno sommati ai voti della giuria della prossima puntata. Al secondo posto della classifica generale Monica Guerritore e Luca Urso. Terza piazza per Anna Safroncik e Edoardo Lini.

I voti della giuria si sono sommati a quelli del tesoretto. Francesca Fialdini ha assegnato la sua parte a Anna Safroncik e Edoardo Lini. Simona Ventura ha premiato Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Rossella Erra, invece, ha deciso di donare il bottino a Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti.

Dopo la classifica generale, sono finite al ballottaggio tre coppie: quella formata da Riccardo Rossi e Elisa Terrasi, Manuela Moreno e Carlo Aloia, Alberto Ravagnani e Erika Martinelli. A lasciare la gara di ballo è Riccardo Rossi, che ha ottenuto solo il 20% dei voti. Per il concorrente non è stata usata la wild card. Dopo il televoto, momenti di incertezza in pista per Ravagnani e Moreno: entrambi pensavano che le eliminazioni sarebbero state due. "Siete eliminati entrambi?", ha chiesto Ravagnani a Moreno, apparentemente incerta. Mistero risolto rapidamente. Ha provveduto Milly Carlucci a chiarire: una sola eliminazione.

La classifica (prima dei voti social)

1. Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti - 70 punti

2. Monica Guerritore e Luca Urso - 68 punti

3. Anna Safroncik e Edoardo Lini - 67 punti

4. Ornella Muti e Pasquale La Rocca - 64 punti

5. Alessandro Matri e Giana Lini - 49 punti

6. Noemi Bocchi e Giovanni Pernice - 48 punti

7. Andy Diaz e Gioia Giovanatti - 47 punti

8. Riccardo Rossi e Elisa Terrasi - 39 punti

9. Alberto Ravagnani e Erika Martinelli - 38 punti

10. Manuela Moreno e Carlo Aloia - 35 punti.