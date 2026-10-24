(Adnkronos) - Pace fatta tra Anna Safroncik e Leonardo Lini a Ballando con le stelle. Dopo il caos della scorsa settimana, quando l’attrice aveva accusato il maestro di non essere stato presente per lei nel momento del bisogno, i due hanno trovato un punto d’incontro tornando in pista questa sera con un ballo che ha ottenuto l'approvazione della giuria, eccetto quella di Carolyn Smith.

L'attrice ha chiesto scusa per il suo atteggiamento della scorsa settimana giudicandolo "sbagliato": "Io sono abituata a non sbagliare. Io sono da sola, faccio tutto con le mie forze da quando sono piccola. Come abitudine di famiglia mi è stato detto di non sbagliare. Ho ascoltato la giuria, ho ascoltato il mio maestro e se sono stata così passionale è perché noi siamo litigarelli”, ha detto l’attrice rivolgendosi verso il suo maestro per ottenere la sua approvazione.

E incalzata da Alberto Matano, Safroncik ha spiegato di essere sia dolce, come ha dimostrato di esserlo questa sera, che "aggressiva": "Sono una donna con un carattere molto forte e non voglio scusarmi per il mio carattere. La settimana scorso ho vissuto una grande debolezza, ma sono sempre io. Ho un carattere che gestisce tutto ma comunque si perde ogni tanto".

Sulla questione è intervenuta anche Carolyn Smith, che ha puntato il dito contro la concorrente, invitandola a non rivolgersi più al suo maestro come ha fatto la scorsa settimana: "Una persona che insulta così un maestro di ballo non è accettabile. Io mi auguro di non sentire mai più una cosa così, né da te né da nessun altro", ha detto la capitana della giuria inziando poi ad elencare alcuni problemi tecnici che si sono verificati nel corso della performance, tra cui l'occhiata lanciata alla giuria: "Ha fatto uno sguardo alla giuria che non è stato bello, spero non rivederlo mai più. L'interpretazione è una cosa, sfidare è un'altra".

A scaricare la tensione ci ha pensato Rossella Erra, incalzando l'attrice sull'indiscrezione relativa al suo presunto interesse sentimentale nei confronti del ballerino: "Anna ha perso la testa per Leonardo e credo che a Leonardo faccia piacere". Un commento a cui Safroncik ha replicato con lo stesso tono giocoso: "A me piacciono gli uomini che mi corteggiano, lui mi bacchetta e basta. Se corteggia magari, gli diamo uno sguardo".