(Adnkronos) - Una balena potrebbe avere 200 anni. Nelle acque della Groenlandia si aggirerebbe un mammifero che sarebbe nato prima della guerra civile americana, così come della prima fotografia, del telegrafo o della scoperta del petrolio. A rivelarlo è la NOAA Fisheries, l'agenzia governativa americana, che è riuscita a stabilire un'età approssimativa della balena grazie allo studio dei suoi occhi.

La 'balaena mysticetus', ovvero la balena tipica della Groenlandia, è la razza di mammifero più longevo conosciuto, come confermato da punte di pietra e frammenti di lance del XIX secolo recuperati in diverse balene cacciate, che ne hanno confermato una longevità ben superiore al secolo. Le balene della Groenlandia sono creature artiche e subartiche, diffuse nei mari di Bering, dei Ciukci e di Beaufort, nonché in altre acque ghiacciate.

Possono raggiungere circa 19 metri di lunghezza e 90 tonnellate di peso, sono prive di pinna dorsale e possiedono lo strato di grasso più spesso di qualsiasi altra balena. I loro enormi crani arcuati sono inoltre in grado di praticare fori per la respirazione attraverso il ghiaccio. Tutte caratteristiche che contribuiscono alla loro longevità.

Per gran parte del XX secolo, i ricercatori hanno ipotizzato che le balene della Groenlandia vivessero all'incirca quanto le altre grandi balene, ovvero 60 o 70 anni, e non esisteva un modo semplice per contare gli strati di crescita annuali. Le balene della Groenlandia non hanno denti che possano conservare una registrazione leggibile dell'intera vita, e le lamine di fanoni, usati come filtro per espellere acqua dalla bocca, si consumano anziché accumularsi nel corso degli anni.

La durata della loro vita, sempre secondo la NOAA Fisheries, è al momento ancora sconosciuta, ma potenzialmente anche superiore ai 200 anni. Uno studio del 1999 però ha mostrato come nel nucleo del cristallino, con l'avanzare dell'età dell'animale, le molecole di amminoacido cambiano lentamente, passando da una forma levogira a una destrogira, funzionando quindi come un vero e proprio orologio chimico.