(Adnkronos) - “Quando chiude un bar si perde un presidio, un punto di riferimento nei quartieri. Sono attività che illuminano le vie e contribuiscono anche a dare sicurezza”. Lo ha dichiarato Valeria Baglio, assessora alle Attività produttive di Roma Capitale, intervenendo al primo Forum del Bar Italiano organizzato da Fipe al Palazzo delle Esposizioni di Roma.

“Il lavoro che un'amministrazione deve fare, insieme alle altre amministrazioni, è fare in modo che queste attività possano aprire e non chiudere, continuando a essere presidi della città e sentinelle capaci di accogliere le persone anche nei momenti di difficoltà”.

Per Baglio, il bar rappresenta un riferimento quotidiano per i cittadini: “Per un romano è il posto dove si va a fare colazione appena ci si sveglia, ma anche un luogo di socializzazione, incontro e ritrovo, dalla mattina fino alla sera. Per l'amministrazione sono riferimenti importanti da non perdere e sui quali investire”.