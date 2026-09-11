(Adnkronos) - Un cittadino albanese di 33 anni è stato arrestato oggi, venerdì 11 settembre, a Tirana dalla Polizia di Caserta con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali ai danni di personale della Squadra Mobile della città campana. Al termine di una complessa attività investigativa, gli agenti sono riusciti a rintracciare l'uomo che lo scorso maggio ha ridotto in fin di vita uno degli uomini della Squadra Mobile di Caserta. Questi ultimi stavano per eseguire nei suoi confronti un provvedimento restrittivo per il quale è stato condannato alla pena definitiva di anni 9, mesi 9 e giorni 1 di reclusione, per una serie di furti e rapine in abitazioni e in attività commerciali. In quella occasione, gli investigatori della Polizia avevano individuato l'uomo a Grazzanise (Caserta) e avevano predisposto un apposito servizio finalizzato alla sua cattura, in modo da cinturarlo con uomini e mezzi della Polizia, mentre era alla guida di una vettura con la compagna e la sorella.

Durante l'intervento, il 33enne, per guadagnarsi la fuga, aveva effettuato una prima manovra di retromarcia con la quale aveva colpito le autovetture della Squadra Mobile che però erano state schierate in modo da non concedergli vie di fuga, fin quando ha investito un operatore trascinandolo a terra e scaraventandolo, facendogli perdere i sensi. Approfittando della concitazione, era riuscito ad allontanarsi, abbandonando nei giorni successivi il territorio nazionale. La Procura Sammaritana ha così richiesto e ottenuto dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 33enne che dopo la fuga si era rifugiato in Albania; pertanto la Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Ordinario di Napoli ha chiesto e ottenuto l'internazionalizzazione del provvedimento.

In seguito, nei confronti dell'uomo è stata pubblicata una Red Notice successivamente eseguita dal Dipartimento Polizia Criminale Albanese - Forza Operazionale - in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e su impulso dell'Ufficio dell'Esperto per la Sicurezza a Tirana. Le indagini hanno visto sul campo la presenza in Albania del personale della Squadra Mobile di Caserta che conduceva le indagini, unitamente al Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e, per gli aspetti internazionali, d'intesa con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.