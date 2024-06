Oristano

Con il nuovo decreto necessaria un’autorizzazione del prefetto per gli impianti sulle strade extraurbane



Niente più autovelox nelle strade urbane con un limite di velocità inferiore a 50 chilometri orari. E sulle strade extraurbane i dispositivi di controllo elettronico potranno essere usati soltanto nel caso in cui il limite di velocità imposto non sia ridotto di più di 20 chilometri orari rispetto a quello massimo previsto dal codice per quel tipo di strada.

Sono alcune delle principali novità prevista dal decreto interministeriale Infrastrutture-Interno pubblicato in Gazzetta ufficiale. “Il provvedimento”, si legge sul sito del Mit , “mette al primo posto la tutela della sicurezza della circolazione, ponendo regole certe sul posizionamento dei dispositivi e sulle sanzioni”.

I tratti di strada su cui gli autovelox potranno essere utilizzati dovranno essere individuati con un provvedimento del prefetto – in aree ad alto tasso di incidenti – e segnalati almeno un chilometro prima, fuori dei centri abitati. In città la distanza tra il cartello e l’autovelox dovrà essere di almeno 200 metri sulle strade di scorrimento e di almeno 75 sulle altre.

Inoltre, viene fissata per la prima volta la