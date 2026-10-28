Autoriparazione, nell'isola quasi 10mila addetti in tremila imprese - Notizie

E' un settore a trazione interamente micro-imprenditoriale, con quasi 3mila imprese, oltre 9.700 occupati e un'incidenza dell'artigianato superiore alla media nazionale, quello dell'autoriparazione in Sardegna, che però deve fare i conti con il calo delle immatricolazioni e una transizione ecologica a rilento. Sono i dati della filiera auto nell'Isola che emergono dal dossier realizzato dall'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, su dati UnionCamere-Infocamere del 2026.Entrando nella ricerca le imprese di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli nell'isola sono 2.863.Ben 2.180 sono artigiane, il 76,1% del comparto sardo contro la media nazionale del 74,7% Italia. "I dati confermano come la filiera dell'auto in Sardegna sia sorretta in maniera preponderante dalla micro e piccola impresa - commenta Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Sardegna - che rappresenta il 96,7% dell'occupazione complessiva del comparto e che garantisce un presidio capillare e insostituibile di servizi e manutenzione. I segnali positivi che arrivano dai territori dimostrano una straordinaria resilienza. Le nostre officine artigiane sono il vero motore che garantisce la sicurezza e il diritto alla mobilità dei cittadini sardi".Nelle province, mentre Cagliari (1.176 imprese, in calo del 2,0%) e Sassari (867 imprese, calo dell'1,3%) flettono, Nuoro conquista il 1° posto in Italia per crescita delle imprese del settore (+2,5%, 569 imprese totali e 455 artigiane). Oristano si piazza al 4° posto nazionale per dinamica dell'artigianato dell'autoriparazione (+2,3%, 181 imprese artigiane su 251 totali). All'interno di questi numeri le sole carrozzerie sono rappresentate da 640 imprese (+0,3% annuo, 3° posto in Italia per crescita contro -1,0% nazionale) e 492 imprese artigiane (76,9% del totale), stabili su base annua (0,0%, 2° posto nazionale). Oristano è al primo posto in Italia per crescita delle imprese totali (+4,8%, 44 imprese) e artigiane (+10,7%, 31 imprese). Nuoro...

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