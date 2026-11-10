(Adnkronos) - Un automobilista è stato falciato in autostrada sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo. Anas comunica che lungo l'autostrada si registrano rallentamenti alla circolazione in direzione Mazara del Vallo, a causa di un incidente in corrispondenza del km 38,100. Per cause in corso di accertamento, un pedone è stato investito mortalmente. A circa 200 metri dal punto dell'investimento è stata rinvenuta un'autovettura ferma in corsia di emergenza. Al momento, la corsia di marcia in direzione Mazara del Vallo è temporaneamente interdetta al transito.