Auto a fuoco sulla SS 554 a Selargius: panico vicino al Minimax, traffico bloccato

Spettacolare incendio divampato nel primo pomeriggio ha coinvolto un'autovettura sulla Strada Statale 554, all'altezza di Selargius, provocando il caos in una delle arterie più trafficate del cagliaritano.

SELARGIUS, [19.09.2025] – Un'auto a fuoco ha paralizzato il traffico nel pomeriggio di oggi sulla Strada Statale 554, in prossimità dello svincolo per Selargius, proprio nei pressi del noto punto vendita Minimax. L'incidente, verificatosi intorno alle ore 14:30, ha visto una vettura Smart andare completamente in fiamme, trasformandosi in un pallone di fuoco tra lo stupore e la preoccupazione degli automobilisti.

Sul posto sono intervenuti con grande rapidità i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari, impegnati in una complessa operazione per domare le fiamme ed evitare che il rogo, alimentato dal serbatoio di carburante, potesse provocare un'esplosione o estendersi ad altre auto.

Traffico in tilt con lunghe code in direzione Quartu/Poetto/Sinnai

Le operazioni di spegnimento hanno reso necessaria la chiusura parziale della carreggiata, causando gravissimi rallentamenti e code per chilometri in entrambe le direzioni. I disagi maggiori si sono registrati nel tratto che collega Selargius a Monserrato, con ripercussioni sul traffico.

Le cause dell'incendio ancora da accertare

Al momento, le cause dell'incendio non sono state ancora accertate. Il personale dei Vigili del Fuoco, una volta spento il rogo, avvierà le consuete indagini per stabilire l'origine del principio d'incendio, che potrebbe essere legato a un guasto meccanico, elettrico o a un surriscaldamento del motore.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, l'automobilista è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme inghiottissero l'abitacolo. Non si registrano quindi feriti gravi, ma solo un enorme spavento.

