Auto contro scooter a Villasimius, muore un ragazzo di 19 anni
Incidente nella notte all'ingresso del paese, inutili i soccorsi...
Un'auto contro uno scooter in una strada vicino a un parcheggio all'ingresso di Villasimius.
E un ragazzo di 19 anni, in sella alla due ruote, è morto poco dopo l'arrivo delle ambulanze del 118.
Portati all'ospedale anche i due giovani, coetanei della vittima, a bordo dell'auto, sotto choc ma praticamente illesi.
L'incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino.
Sul posto, insieme al personale del 118, anche i carabinieri con i vigili del fuoco.
Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente: indagini in corso.
