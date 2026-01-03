Auto contro scooter a Villasimius, muore un ragazzo di 19 anni

Incidente nella notte all'ingresso del paese, inutili i soccorsi...

Un'auto contro uno scooter in una strada vicino a un parcheggio all'ingresso di Villasimius.

E un ragazzo di 19 anni, in sella alla due ruote, è morto poco dopo l'arrivo delle ambulanze del 118.

Portati all'ospedale anche i due giovani, coetanei della vittima, a bordo dell'auto, sotto choc ma praticamente illesi.

L'incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino.

Sul posto, insieme al personale del 118, anche i carabinieri con i vigili del fuoco.

Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente: indagini in corso.

