Oristano

Diverse segnalazioni anche dalla Provincia di Oristano. I consigli della Questura

Chiamano fingendo di essere operatori della polizia postale, utilizzando l’utenza telefonica dell’ufficio e spingono i malcapitati a recarsi a uno sportello automatico della propria banca per spostare i risparmi in un conto corrente più sicuro. Anche a Oristano la sezione operativa per la sicurezza cibernetica della polizia di Stato ha lanciato l’allarme: nell’ultimo periodo gli uffici hanno ricevuto numerose segnalazioni.

Il modus operandi è sempre lo stesso: “Le tecniche utilizzate dai truffatori per carpire la fiducia delle persone sono in continua evoluzione e uno dei più recenti schemi criminali sfrutta la naturale fiducia che il cittadino ripone nelle Forze di Polizia: sono infatti stati registrati casi in cui l’utente, a seguito di un primo contatto via SMS, ha ricevuto chiamate da sedicenti operatori della Polizia di Stato e, segnatamente, della Polizia Postale e delle Comunicazioni”, si legge in una nota ufficiale. “In questa tipologia di truffe la vittima inizialmente viene contattata tramite un messaggio SMS apparentemente proveniente dall’istituto di credito presso cui ha acceso il proprio conto e che proprio per questo si accoda alle notifiche già effettivamente ricevute dalla banca, rendendo la comunicazione credibile. Questo messaggio avvisa l’utente