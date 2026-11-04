(Adnkronos) - Non ci sarà Novak Djokovic alle prossime Atp Finals. Il campione serbo, infatti, è stato eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Parigi, dicendo così addio alla possibilità di accedere alle Finals di Torino in programma dal 15 novembre. Il tennista serbo è stato superato in tre set dall'australiano Rinky Hijkata, numero 83 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 3-6, 3-6 in due ore e 16'.

Oltre al serbo saluta il torneo francese anche Daniil Medvedev, battuto in due set dal peruviano Ignacio Buse con un doppio 6-4. Si qualifica per le Atp Finals, invece, Arthur Fils, per la prima volta, diventando il primo francese qualificato per il torneo di fine stagione dopo Gael Monfils, che vi partecipò nel 2016. Fils è il sesto qualificato per le Finals dopo Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev e Flavio Cobolli.