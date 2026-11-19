(Adnkronos) - Ben Shelton torna in campo. Oggi, giovedì 19 novembre, lo statunitense affronta Rafael Jodar nel primo match di giornata del gruppo intitolato a John McEnroe alle Atp Finals 2026. Il finalista dell'ultimo Us Open ha esordito con un successo in tre set sul francese Arthur Fils e poi uscire sconfitto in due set contro il tedesco Alexander Zverev, mentre lo spagnolo ha perso sia con Zverev che con Fils, vincendo solo un set contro il transalpino. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in diretta tv e streaming.

Il match di oggi tra Ben Shelton e Rafael Jodar alle Atp Finals inizierà non prima delle 14. Tra lo statunitense, numero 4 del mondo, e lo spagnolo, numero 10 del ranking Atp, non ci sono precedenti.

La sfida tra Shelton e Jodar sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.