(Adnkronos) - Sfida tra 'deb' da dentro o fuori alle Atp Finals 2026. Oggi, mercoledì 18 novembre, si affrontano a Torino Flavio Cobolli e Frances Tiafoe, nel secondo match di giornata del gruppo intitolato a Ivan Lendl. L'azzurro, numero 6 del ranking Atp, sfida lo statunitense, numero 8 del mondo: i due, entrambi alla prima partecipazione nel torneo, sono reduci da un ko all'esordio. Cobolli ha perso 7-6, 6-3 contro il russo Daniil Medvedev, mentre Tiafoe ha ceduto allo spagnolo Carlos Alcaraz con un doppio 6-2. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.

Il match tra Cobolli e Tiafoe alle Atp Finals inizierà non prima delle 20:30. I due si sono affrontati cinque volte in carriera e i precedenti sorridono allo statunitense che è avanti per 4-1 e ha vinto anche l'ultimo match disputato al primo turno del torneo Atp 500 di Halle per 6-2, 7-6.

La sfida tra Cobolli e Tiafoe sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e Italia 1 (in chiaro) e in streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv e in chiaro sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity.