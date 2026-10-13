Atp Finals, come cambia la race: Cobolli resta in corsa, speranze anche per Djokovic
(Adnkronos) - A un mese dal via, la corsa alle Atp Finals entra nel vivo. Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e Ben Shelton sono gli unici ad aver già staccato il pass per il 'Torneo dei Maestri' che inizierà il 15 novembre e restano dunque ancora cinque posti disponibili da assegnare ai partecipanti. Con l'assenza di Jannik Sinner, infortunato, l'Italia spera nella qualificazione di Flavio Cobolli: l'azzurro occupa al momento il quarto posto nella race con 3.540 punti (escludendo il numero uno) ed è in piena corsa per giocare a Torino. Accelera anche Novak Djokovic, oggi nono ma a soli 40 punti dall'ottavo posto di Alex De Minaur.
Ecco la race aggiornata per le Atp Finals di Torino:
1. Alexander Zverev - 8.950 punti
2. Carlos Alcaraz - 4.600 punti
3. Ben Shelton - 4.480 punti
4. Flavio Cobolli - 3.540 punti
5. Frances Tiafoe - 3.380 punti
6. Arthur Fils - 3.325 punti
7. Daniil Medvedev - 3.120 punti
8. Alex de Minaur - 2.880 punti
9. Novak Djokovic - 2.840 punti
10. Rafael Jodar - 2.609 punti
11. Taylor Fritz - 2.530 punti
12. Jakub Mensik - 2.495 punti
13. Tommy Paul - 2.485 punti
14. Felix Auger-Aliassime - 2.465 punti
*Nella race non è considerato Sinner, infortunato
Sono diversi i tennisti ancora in corsa, almeno fino all'attuale quattordicesimo posto di Felix Auger-Aliassime. I punti-qualificazione per Torino verranno assegnati tra i Masters 1000 di Shanghai e Pechino e gli Atp 500 di Vienna e Basilea. Da tenere d'occhio anche gli Atp 250 di Almaty, Lione e Bruxelles al termine del torneo di Shanghai.
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