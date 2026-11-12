(Adnkronos) - E' stato sorteggiato il tabellone del singolare maschile delle Nitto Atp Finals 2026, in programma alla Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre. Questa la composizione dei due gironi di singolare con gli otto protagonisti di questa edizione del torneo. L'unico azzurro in corsa, Flavio Cobolli è stato inserito nel gruppo Ivan Lendl con Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Nel gruppo John McEnroe ci saranno invece Alexander Zverev; Ben Shelton; Arthur Fils e Rafael Jodar. Sorteggiato anche il torneo di doppio con gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ecco la composizione dei gruppi, intitolati a due leggende della specialità, i "Woodies", gli australiani Mark Woodforde e Mark Woodbridge. Gruppo Woodbridge: Harri Heliovaara/Henry Patten; Marcelo Arevalo/Mate Pavic; Theo Arribage/Albano Olivetti; Orlando Luz/Rafael Matos. Gruppo Woodforde: Christian Harrison/Neal Skupski; Marcel Granollers/Horacio Zeballos; Simone Bolelli/Andrea Vavassori; Kevin Krawietz/Tim Puetz.

"Torino la sentiamo ormai come casa nostra ed è un posto che ci porta anche molta fortuna. I dati di quest’anno della biglietteria che rappresenta il parametro più corretto per valutare il successo della manifestazione ci dicono che stiamo andando, cosi’ come lo scorso anno, verso il sold out in tutte le 15 sessioni -ha detto il presidente della Fitp, Angelo Binaghi-. Rispetto al record assoluto dello scorso anno cresciamo del 3,1% con circa 5500 biglietti in più venduti per un totale di 184.033, sono dati cui dobbiamo andare fieri e dobbiamo anche ricordare che grazie alla collaborazione con il Parco Olimpico abbiamo 9000 posti in più rispetto allo scorso anno, quindi ci sarà ancora posto per gli ultimi ritardatari".

"Se il problema del sindaco Lo Russo è arrivare al 2030 con le Atp Finals nella sua città, da ministro anche della prossima legislatura, farò in modo che questo succeda -ha detto scherzando il ministro dello Sport, Andrea Abodi -. Al di la’ di questo ho la piena consapevolezza di questo percorso che è iniziato diversi anni fa. Oggi si apre un secondo ciclo e la cosa fondamentale è che l'organizzazione di questo evento si è evoluta nel tempo e si è sempre più percepita la necessità di farlo diventare espressione della catena del valore che si è manifestata ogni anno in maniera sempre più significativa, in termini di valore sportivo, valore sociale, valore culturale, valore economico. L'accordo che è stato sottoscritto con la nostra società Sport e Salute che collabora brillantemente da partner con la Federazione Italiana Tennis e Padel dimostrerà nel tempo quanto questo valore creato riuscirà a garantire non soltanto al tennis ma in generale allo sport in tutta Italia, quel valore aggiunto che noi cerchiamo sistematicamente".