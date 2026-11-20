(Adnkronos) - Un tutore di compressione. E una vistosa fasciatura alla coscia sinistra. Carlos Alcaraz scende in campo così oggi, venerdì 20 novembre, nel match contro Flavio Cobolli alle Atp Finals. Il fuoriclasse spagnolo ha messo da parte i dubbi delle ultime ore, decidendo di giocare contro l'azzurro e continuare il suo percorso nel Torneo dei Maestri, nonostante il problema al bicipite femorale della coscia sinistra venuto fuori alla fine del match contro Medvedev.

Nonostante l'ipotesi di un possibile ritiro sul tavolo nelle ultime ore, con ripercussioni sulla partecipazione alla Coppa Davis, lo spagnolo è sceso in campo contro Cobolli (anche se la qualificazione è già in tasca) dopo la rifinitura effettuata alle 13. Il motivo è il particolare regolamento delle Atp Finals, che 'obbliga' i maestri a giocare anche se già qualificati, per evitare che si smetta di competere non appena raggiunto l'obiettivo (per riposarsi in vista del turno successivo). Ritirandosi dopo l'inizio del match, invece, Alcaraz potrebbe poi comunque giocare la semifinale.