(Adnkronos) - Ultima giornata di gare agli Europei di atletica di Birmingham. Oggi, domenica 15 agosto, la rassegna continentale di scena in Inghilterra si conclude con l'Italia che, dopo i due argenti nella maratona conquistati in mattinata con Pietro Riva e la squadra femminile, festeggia l'oro di Larissa Iapichino nel salto in lungo, prima grazie al 7.00 fatto segnare nel primo salto.

Bronzo invece per le azzurre della staffetta femminile 4x400 metri. Il quartetto formato da Bonora, Molinari, Mangione, Coiro conquista il terzo posto dietro a Olanda e Gran Bretagna. Oro invece per la staffetta 4x400 metri maschile, che con il quartetto composto da Scotti, Sito, Soudassi e Benati domina la gara e chiude davanti alla Gran Bretagna, seconda. Grazie al trionfo davanti ai britannici gli azzurri si prendono anche il primo posto nel medagliere.

Azzurri a caccia di nuove medaglie.