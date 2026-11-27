(Adnkronos) - Scene mai viste nella seconda serie del campionato di calcio polacco. Nel corso della sfida tra i padroni di casa dello Stal Stalowa Wola e la seconda squadra del Legia Varsavia, c'è stata una curiosa invasione di campo... in monopattino. Cos'è successo? Al 90', con i padroni di casa in vantaggio per 3-2, un uomo ha attraversato il campo con il suo monopattino elettrico come se nulla fosse, nell'incredulità generale di arbitro e calciatori.

Poco dopo, l'uomo è stato fermato dagli agenti presenti a bordo campo (con tanto di inseguimento da film), ma il danno era ormai cosa fatta. E il momento, ripreso dai tifosi presenti, è stato subito consegnato ai social, diventando presto virale.