“Aspettando il Natale”: mercatino, musica, sport e cinema a Solarussa

Solarussa

L’amministrazione, le associazioni e la parrocchia promuovono anche quest’anno tanti eventi da vivere in comunità

Anche quest’anno Solarussa si prepara ad accogliere e festeggiare il Natale in comunità. L’amministrazione comunale, alla Pro loco, alla parrocchia e ai comitati del paese ripropongono la rassegna “Aspettando il Natale 2023”, che torna con un programma ricco di iniziative ed eventi a tema dall’Immacolata all’Epifania.

Si comincia l’8 dicembre con il mercato natalizio e la castagnata. In pratza dei is ballus protagonista anche l’intrattenimento musicale, il servizio bare e i giochi. L’evento di apertura della rassegna è proposto dal Comitato per i festeggiamenti di San Pietro Apostolo, la Leva ‘84 e la Pro loco di Solarussa.

Il giorno dopo – 9 dicembre – sarà dato spazio allo sport con il Torneo di tennis “Prequali Ibi24 Tpra”, curato dal Tennis club Solarussa. Il torneo – aperto ai giocatori dagli under 12 agli over 65 – proseguirà fino al 16 dicembre e si svolgerà nei campi di via Matteotti.

Nel calendario delle iniziative che accompagnano il Natale anche la Festa per gli ultrasessantenni, in programma domenica 10 dicembre. L’evento sarà aperto dalla messa e proseguirà con il pranzo sociale negli ex locali Naitana. La festa per gli ultrasessantenni chiuderà con la serata musicale con il coro “Eleonora d’Arborea”, al quale tutta la popolazione è invitata a partecipare.

Aspettando Natale a Solarussa proseguirà venerdì 22 dicembre, con la rappresentazione teatrale “Ginette et son monde”, a cura della compagnia “Theatre en vol”. L’appuntamento è negli ex locali Naitana.

Si entra nel vivo dei festeggiamenti sabato 23 dicembre con la festa natalizia dedicata ai cittadini più piccoli. Nell’ax casa Sanna l’intrattenimento è a cura del baby parking “isola dei sogni” di Giulia Spanu.

La musica sarà protagonista nel primo appuntamento dopo il Natale, mercoledì 27 dicembre. Nei locali dell’ex casa Sanna, è in programma il concerto del soprano Maria Grazia Arca e del pianista Lorenzo Erdas.

Dalla musica al cinema con la rassegna di cortometraggi “Visioni Sarde”, in programma venerdì, 29 dicembre. Saranno coinvolti registi e artisti. L’appuntamento è nei locali di ex casa Sanna. A seguire la castagnata, accompagnata dalla vernaccia.

L’anno nuovo si apre venerdì 5 gennaio con la rassegna di cori polifonici parrocchiali dell’Oristanese. Location dell’evento sarà la chiesa parrocchiale di Solarussa.

Il ricco calendario di eventi si chiuderà il giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio, con il tradizionale appuntamento promosso dall’associazione motociclistica Bad Biders, che ripropone anche quest’anno la Motobefana.

“L’orario delle singole iniziative”, spiegano gli organizzatori, “sarà divulgato di volta in volta qualche giorno prima dell’evento tramite canali social e locandine”.