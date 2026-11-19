(Adnkronos) - "In questi ultimi anni abbiamo assistito a un aumento della possibilità di intervenire efficacemente nella gestione dell'asma grave grazie ai progressi nello sviluppo di nuove terapie, soprattutto biologiche. L'innovazione terapeutica ha consentito di andare incontro ai bisogni dei nostri pazienti ma rimangono delle criticità". Così Nicola Scichilone, presidente eletto della Sip-Irs, Società italiana di pneumologia - Italian Respiratory Society, intervenendo all'Auditorium del Ministero della Salute di Roma nel corso del convegno promosso da Fondazione Longevitas. "È necessario che il nuovo armamentario terapeutico venga garantito a tutti i livelli, assicurando una possibilità di accesso equo a tutti i pazienti. Dobbiamo lavorare insieme affinché si possano abbattere le barriere e l'innovazione possa procedere andando incontro soprattutto ai bisogni dei nostri pazienti", ha affermato.

Nonostante i progressi della ricerca consentano oggi una gestione sempre più efficace dell'asma grave, secondo Scichilone, "permangono difficoltà legate all'accesso ai centri di riferimento dedicati alla patologia. L'accesso andrebbe facilitato per intervenire non solo sulla qualità della vita dei pazienti ma anche sul decorso stesso e sulla storia naturale della malattia".

Per il presidente eletto della Sip-Irs, una delle sfide principali resta inoltre l'aderenza terapeutica. "Ciò che chiediamo e auspichiamo è che venga dedicato più tempo ai nostri pazienti. Il tempo impiegato nella spiegazione del trattamento più giusto e appropriato deve essere considerato una vera e propria fase di cura della malattia", ha concluso.