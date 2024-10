Asl Oristano, corso su qualità e sicurezza nelle cure sanitarie

Garantire la qualità e la sicurezza delle cure attraverso strategie, percorsi e strumenti che permettano di trasformare gli eventi avversi e gli errori in sanità in opportunità di miglioramento. E’ stato questo il tema del corso formativo promosso dalla struttura Risk management, Qualità e Formazione permanente della Asl 5 di Oristano, diretta dal dottor Gian Franco Puggioni, con la responsabilità scientifica della dottoressa Adriana Piras, referente della stessa struttura per la gestione del rischio clinico. L’evento, declinato in tre edizioni da tre giornate ciascuna svoltesi a maggio, giugno ed ottobre, si è tenuto nell’aula Formazione dell’ospedale San Martino di Oristano e si è concluso lo scorso sabato 12 ottobre. Oltre sessanta i partecipanti: medici, infermieri, tecnici che sono stati designati, per ciascun reparto o servizio, come “facilitatori”, una figura che ha il compito di segnalare eventuali criticità, raccordandosi con la struttura del Risk management, per migliorare l’attività organizzativa e la qualità delle cure. Ad arricchire il percorso formativo sono stati gli interventi di tre relatori di rilievo nazionale: Micaela

