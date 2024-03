Ascot, chiude l’ambulatorio di San Vero Milis: cosa c’è da sapere

La direzione generale della Asl 5, in collaborazione con la Struttura Semplice “Integrazione Ospedale-Territorio”, informa che l’Ascot, ambulatorio straordinario di comunità territoriale, di San Vero Milis, sito in via Santa Barbara 13, non sarà operativo domani, venerdì 8 marzo. Di conseguenza, l’Ascot di San Vero Milis rimarrà chiuso per la giornata. Il servizio, mirato a supportare i pazienti privi di medico di base nei territori di San Vero Milis, Zeddiani e Narbolia, non sarà attivo durante la giornata di venerdì. Si invita la cittadinanza a considerare questa chiusura straordinaria e a pianificare eventuali necessità mediche di conseguenza. Attualmente, nella provincia di Oristano, sono presenti 24 Ascot distribuiti in varie località. E si trovano ad Arborea, Ardauli, Baratili, Bauladu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Narbolia, Nurachi, Oristano, Samugheo, San Vero Milis, Seneghe, Simaxis, Terralba, Tramatza, Uras, Villaurbana, Zeddiani. Queste strutture offrono servizi gratuiti ai cittadini privi del medico di famiglia. Munendosi della tessera sanitaria, i pazienti possono recarsi presso le strutture negli orari

