(Adnkronos) - Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con 'Jukebox – La Notte delle Hit' visto da 2.056.000 telespettatori (share del 17,2%). Secondo gradino del podio per Canale5 con 'L’Erede' seguito da 1.575.000 telespettatori pari a uno share del 13,3%. Terzo posto per 'Quarto grado' che su Retequattro ha interessato 896.000 telespettatori raggiungendo uno share dell'8,7%.

Fuori dal podio su Rai2 'Emma Bonino a Belve' in replica ha ottenuto 629.000 telespettatori (share 4,1%) e a seguire, sulla stessa rete, 'L’Ispettore Coliandro 7' ha conquistato 420.000 telespettatori (share del 3,7%). Su Italia1 'Cia' ha intercettato750.000 telespettatori (share del 5,5%) mentre su La7 '11 settembre – Senza scampo' ha realizzato 605.000 telespettatori e il 4.3%. Sul Nove 'Osteria Giacobazzi' ha registrato 553.000 telespettatori e uno share del 4,2% mentre su Rai3 'La Legge di Lidia Poët' ha totalizzato 491.000 telespettatori e il 3,3% di share. Su Tv8 'Pechino Express – L’Estremo Oriente' è stato visto da 402.000 telespettatori raggiungendo uno share del 3,1%.

Nell'access prime time su Rai1 'Speciale Cinque Minuti', che ha riproposto l’ultima intervista in tv di Emma Bonino da Bruno Vespa, ha conquistato 3.249.000 telespettatori (share del 19,7%). Ancora sulla rete ammiraglia della Rai 'Affari Tuoi' è stato seguito da 3.505.000 telespettatori (20,9% di share) mentre su Canale5 'La Ruota della Fortuna' ha ottenuto 4.004.000 telespettatori pari al 24% di share.